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В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Томской области ввели запрет на въезд и выезд из региона. Соответствующее решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

В сообщении говорится, что въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанными со служебной, производственной деятельностью, либо в случае крайней необходимости. На постах при въезде в Томск с 27 апреля водители будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие документы.

В Томской области по состоянию на 26 апреля выявлен 61 случай заражения коронавирусом, 11 человек полностью излечились, умерших нет. В целом по России насчитывается более 80 тысяч случаев заражения, только за последние сутки зафиксировано более шести тысяч.

Ранее стало известно, что в Курганской области на время майских праздников запретили продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Ее нельзя будет купить с 30 апреля по 10 мая. Кроме того, на указанный период введут ограничения на продажу горючих веществ, в частности древесного угля и средств для розжига.

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