Слуцкий вступился за раскритиковавшего власть российского футболиста

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий вступился за голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который выступил с критикой в адрес российской власти. Интервью со специалистом доступно на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

Слуцкий заявил, что болезненная реакция на слова футболиста объяснима, так как российский футбол существует на государственные дотации. «С одной стороны, это не очень этично, а с другой — независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию», — подчеркнул он.

27 апреля Фролов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» назвал пустословием обещания российских властей о мерах поддержки населения во время пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» заявили о применении к футболисту дисциплинарных взысканий за высказывания. В Госдуме при этом призвали прислушаться к мнению Фролова. Депутат Игорь Лебедев заявил, что разделяет некоторые вещи, о которых говорил футболист.

В нынешнем сезоне 32-летний Фролов провел четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил пять мячей.

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