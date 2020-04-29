Минздрав России назвал ненужным лечение бессимптомных носителей коронавируса

Людям, у которых коронавирус протекает бессимптомно, не нужно лечиться. Об этом заявили в Минздраве, говорится в сообществе «СтопКоронавирус.РФ» во «ВКонтакте».

При этом в Минздраве добавили, что даже при бессимптомном протекании COVID-19 нужно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры.

28 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России более 45 процентов пациентов с коронавирусом, у которых нет симптомов. По ее словам, за прошедший месяц темп прироста нового числа инфицированных снизился в 3,5 раза.

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По данным на 29 апреля, в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 99 399 случаев. Впервые в России за сутки умерли более 100 человек — зафиксировано 108 летальных исходов. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

Накануне президент России Владимир Путин перед совещанием с главами регионов заявил, что Россия находится перед самым напряженным этапом борьбы с коронавирусом, и добавил, что страна обязана действовать на опережение «так же, как и до сих пор».

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