Тарасова высказалась о «фанатичном» подходе Тутберидзе к тренировкам фигуристок

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала обвинения в адрес Этери Тутберидзе в издевательствах над фигуристками. Интервью со специалистом прошло на радио «Эхо Москвы».

Тарасова назвала подобные обвинения ложью и высказалась относительно подхода Тутберидзе к тренировкам. «Она работает фанатично. Работает на разрыв аорты. Она работает по 12 часов», — заявила она. Тарасова призналась, что относится к российскому тренеру с любовью и уважением.

Кроме того, Тарасова признала, что фигуристкам тяжело работать под руководстом Тутберидзе. «А кто обещал, что будет легко?» — добавила она.

Ранее 29 апреля бывшая ученица Тутберидзе Алсу Каюмова рассказала о наказании за плохой прокат. По словам спортсменки, специалист прогнала ее со льда после неудачи.

27 марта бывшая финская фигуристка Киира Корпи раскритиковала методы подготовки Тутберидзе. Она заявила, что фигуристки подвергаются психологическому давлению со стороны тренера.

Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на минувшем чемпионате Европы. Первое место досталось Алене Косторной, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Под руководством тренера занимается и олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, которая в декабре прошлого года заявила о приостановке карьеры.

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