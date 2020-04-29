Падение цен на жилье затронуло три четверти крупных городов России

По итогам апреля 2020-го три четверти крупнейших российских городов — 52 из 70 — испытали снижение цен на вторичное жилье, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Средний показатель падения — 2 процента. В 16 городах стоимость «вторички» за указанный период увеличилась, еще два ценовые колебания не затронули. Наибольшее урезание ценников отмечено в Якутске, Красноярске и Архангельске — примерно на 4-5 процентов. В Екатеринбурге, Симферополе, Казани, Краснодаре, Московский и Ленинградской областях стоимость вторичной недвижимости снизилась более чем на 3 процента.

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В Москве квадратный метр в среднем подешевел на 2,4 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,9 процента. В шести городах зафиксирован рост стоимости жилья более чем на процент (в Череповце, Владимире, Махачкале, Набережных Челнах, Новокузнецке и Рязани).

«Вторичный рынок, обычно столь консервативный, на этот раз отреагировал на ситуацию довольно чутко, — отмечают аналитики. — Видимо, собственники квартир осознают, насколько серьезна ситуация в экономике, и предвидят трудности с покупательной способностью соотечественников. Они понимают, что льготная ипотека под 6,5 процента перетянет оставшийся спрос со "вторички" на новостройки».

Ранее в апреле стало известно, что за период действия режима самоизоляции спрос на вторичное жилье в Москве снизился в четыре раза. На этом фоне резко возросла востребованность такой услуги риелторских агентств, как срочный выкуп квартир.

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