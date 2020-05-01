Президент Сербии по-русски обратился к Мишустину

Президент Сербии Александар Вучич пожелал российскому премьеру Михаилу Мишустину, у которого выявили коронавирус, скорейшего выздоровления. Это пожелание он продублировал в своем Twitter-аккаунте на русском и сербском языках.

«Уважаемый Михаил Мишустин, желаю Вам скорейшего выздоровления. Убежден, что свойственные Вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее болезни», — обратился к премьер-министру сербский лидер. В комментариях к пожеланиям присоединились российские и сербские подписчики.

Заболевание у Мишустина выявили 30 апреля. Он отметил, что у него поднялась высокая температура и он чувствует себя нездоровым.

Как сообщил сам глава правительства, он будет находиться под наблюдением медиков в одной из больниц. Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

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