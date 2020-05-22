В институте МВД России нашли несуществующих профессоров

Прокуратура выявила, что в Уфимском юридическом институте МВД России в штате числятся два профессора, которые в институте не работают, но получают зарплату. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает прокуратура Башкирии.

Установлено, что в 2018 году учреждение приняло на работу двух профессоров, которые работали и проживали в других регионах России. Записав их как своих сотрудников, Уфимский институт добился формального соответствия стандартам по наличию в штате преподавателей с учеными званием и степенью. На неработающих профессоров готовили подложные табели учета рабочего времени, на основании которых им выплатили более 570 тысяч рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). Руководству института предписано устранить нарушения.

23 апреля сообщалось, что в Татарстане возбуждено уголовное дело против 49–летнего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. В 2004-2017 подозреваемый числился заведующим кафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий», который, как выяснили следователи, на самом деле не существовал. Следствие полагает, подозреваемый незаконно получил заработную плату в размере не менее одного миллиона рублей.

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