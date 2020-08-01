Вспышкой коронавируса в пансионате для пожилых заинтересовалась прокуратура

Прокуратура заинтересовалась вспышкой коронавируса, которая произошла в частном пансионате для пожилых в Карелии. Сейчас проводится проверка, сообщает РИА Новости.

Глава региона Артур Парфенчиков уточнил, что необходимо выяснить, как инфекция проникла в пансионат и почему руководство не обеспечило безопасность работников и постояльцев. «Если в социальном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования, виновные должны быть наказаны», — подчеркнул губернатор.

В пансионате «Малина», о котором идет речь, после заражения COVID-19 скончались уже два человека. Из 29 постояльцев 19 попали в больницу, у троих диагностирована пневмония, тесты на коронавирус еще у девятерых оказались положительными.

Малина — не единственное место в регионе, где произошла вспышка коронавируса. В середине июля такая же ситуация произошла в клинической больнице Петрозаводска. Там за время пандемии выявили 31 положительный результат на COBID-19 среди медработников и 19 среди пациентов.

По состоянию на 1 августа в Карелии подтверждено 2357 случаев коронавируса, 16 человек скончались. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано свыше 845 тысяч случаев инфицирования COVID-19.