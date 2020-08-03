Российский теннисист превысил скорость и лишился водительских прав

Полиция Монако лишила российского теннисиста Даниила Медведева водительских прав за превышение скорости. Об этом сообщает издание Opencourt.ca.

Инцидент произошел в Монте-Карло в субботу, 1 августа. Местная полиция остановила группу из десяти автомобилей за превышение скорости. Как отмечает издание, на участке трассы с ограничением в 110 километров в час водители разогнались до 180 километров в час.

Имена водителей официально не называются, однако издание утверждает, что речь идет о Данииле Медведеве и болгарском теннисисте Григоре Димитрове. Отмечается, что полиция оштрафовала каждого из нарушителей на 750 евро, а также забрала у них водительские права.

Даниилу Медведеву 24 года. Он финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Наряду с Маратом Сафиным в XXI веке он доходил до финала турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.