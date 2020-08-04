Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала

В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании. О такой готовности лидер либерал-демократов Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале во вторник, 4 августа.

«Сейчас к нему не пускают даже наших депутатов. Ни меня, ни других. Это же нарушение», — подчеркнул он.

25 июля Жириновский заявил, что пытался спасти однопартийца задолго до ареста. По его словам, он якобы обращался по этому поводу лично к Путину, премьер-министру, а также всем главам силовых ведомств.

50-летнего Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший глава региона отрицает свою вину и указывает на связь уголовного преследования с его политической карьерой.

После ареста Фургала в регионе проходят протестные акции. Жители требуют открытого суда над бывшим губернатором. События в Хабаровске сподвигли музыканта и политика Сергея Шнурова приехать в город и снять фильм.