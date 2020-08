Описан необычный симптом коронавируса

Постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса. Об этом говорится в отчете, опубликованном в журнале The American Journal of Emergency Medicine, пишет The Sun.

Врачи описали течение болезни у 62-летнего пациента из Чикаго, страдающего от сахарного диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. В апреле он обратился к врачам из-за сохраняющейся на протяжении четырех дней икоты. При этом основных симптомов коронавируса таких, как кашель, жар, заложенность носа, боль в горле или груди и одышки, у него не было.

По итогам обследования у пациента оказалась повышенная температура — 37,3 градуса, а тест на COVID-19 показал положительный результат. На рентгене грудной клетки у мужчины нашли небольшие затемнения в легких. После этого его отправили в отделение для пациентов с коронавирусом, где его состояние ухудшилось.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова? «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

Американца лечили противомалярийным препаратом гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса. Впоследствии ВОЗ признала его неэффективным для лечения COVID-19. Спустя три дня мужчину выписали из больницы в стабильном состоянии.

«Насколько нам известно, это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на COVID-19 в литературе по экстренной медицине», — сказано в публикации. Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусняа инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.

В июле врачи описали случай приапизма — длительной и болезненной эрекции, не связанной с сексуальным возбуждением. Этот симптом проявился у пожилого француза из-за тромбоза вследствие коронавируса.