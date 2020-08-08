Тактаров отреагировал на плевок американского бойца UFC в еду Олейника

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров отреагировал на плевок американского бойца UFC Деррика Льюиса в еду россиянина Алексея Олейника. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это отвратительно. В Америке не существует понятия "святой хлеб", там нормально бросаться друг в друга сэндвичами. У них в истории не было блокадного Ленинграда», — заявил Тактаров. Он добавил, что надеется на победу Олейника, и восхитился физической формой бойца.

6 августа Льюис опубликовал видео, в котором он плюет в контейнер с едой для Олейника, заявив, что в блюде россиянина не хватило одного ингредиента. В ответ Олейник сказал, что еда была не его, а американец просто пытался «хайпануть».

Льюис подерется с Олейником на турнире UFC Vegas 6. Поединок пройдет 9 августа.

В смешанных единоборствах 43-летний Олейник одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, еще один бой с его участием завершился вничью. В активе 35-летнего Льюиса 23 победы при семи поражениях, один его бой был признан несостоявшимся.