Глава МИД Белоруссии удовлетворил литовского посла

Результат встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем удовлетворил посла Литвы в республике Андрюса Пулокаса. Об этом сообщает РИА Новости.

Общение главы внешнеполитического ведомства с послами стран ЕС продолжалось полтора часа. Остальные дипломаты от комментариев воздержались.

Ранее стало известно, что все послы стран Евросоюза вызваны в МИД Белоруссии по инициативе главы ведомства для обсуждения ситуации с протестами в республике и внешнеполитической реакции на нее.

Страны Европы и НАТО в последние дни активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.

Уже третью неделю в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.