Ряд белорусских журналистов покинули страну

Главный редактор онлайн-журнала KYKY, а также часть сотрудников этого издания покинули Белоруссию. Об этом пишет Telegram-канал «Кулуары KYKY».

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«Мы должны сказать, что директор, главред и часть редакции KYKY выехали из страны. Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально», — заявили журналисты.

Куда именно выехали сотрудники, не раскрывается. При этом журналисты подчеркнули, что отъезд является временным. «Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы», — указали в редакции.

29 августа в Белоруссии был арестован бизнесмен и соучредитель информационных сайтов KYKY и The Village Александр Василевич. О задержании Василевича, который также владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, галереей современного искусства, стало известно 27 августа. В тот же день в минском офисе The Village прошли обыски. Совладелец компании Mint Media, в которую входит издание, проинформировал, что силовики «расследуют налоговые преступления».

27 августа в Минске задержали более 50 журналистов, в том числе корреспондента «Ленты.ру» Антонину Матвееву. Сотрудники СМИ готовились освещать протесты на площади Независимости возле Красного костела. Белорусская ассоциация журналистов обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело за воспрепятствование законной профессиональной деятельности.

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю подряд. Люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента и привлечения к ответственности тех, кто отдавал приказы жестоко разгонять первые митинги и издеваться над задержанными. Последний раз подобное произошло 12 августа, тогда же состоялась первая мирная женская акция под названием «цепь солидарности», когда одетые в белое девушки вышли с цветами на улицы и потребовали остановить насилие. С тех пор они проводятся регулярно.