Кормье закрыл вопрос о своем будущем в MMA

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье не планирует возвращаться к выступлениям. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ESPN Ариэлем Хельвани.

41-летний тяжеловес закрыл вопрос о своем будущем в спорте. «Завязал ли я с боями? Да. Больше драться я не планирую. Меня интересовали только поединки за титул, но теперь... Я проиграл уже дважды», — отметил Кормье.

16 августа Кормье уступил американцу Стипе Миочичу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он не сумел вернуть пояс чемпиона организации в тяжелом весе. Предыдущий бой между спортсменами также завершился победой Миочича.

Кормье выигрывал чемпионские пояса UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях. Он также бывший чемпион Strikeforce в тяжелом весе.

До MMA Кормье успешно выступал в вольной борьбе. Американец становился серебряным призером Кубка мира и занимал третье место на чемпионате мира.