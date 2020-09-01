Назвавшего русский язык клоачным профессора ВШЭ уволили

Профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, получившего известность после высказываний о «клоачности» русского языка, уволили. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Русский ориенталист», информацию радиостанции «Говорит Москва» позднее подтвердил сам Гусейнов.

Гусейнов не раскрыл подробности своего увольнения. Источник издания «Ридус» рассказал, что 1 сентября закончился контракт профессора с ВШЭ.

В конце октября 2019 года Гусейнов высказался о русском языке, написав в Facebook, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Заявление получило отклик, профессору рекомендовала извиниться комиссия учебного совета ВШЭ.

Позже Гусейнов пояснил, что имел в виду не сам русский язык, а его использование. Он подчеркнул, что считает язык прекрасным, но уверен, что на нем говорят болваны. Профессор отметил, что не готов извиниться за публикацию.

В январе сообщалось, что студентам и сотрудникам ВШЭ намерены запретить политические заявления от имени коллектива вуза. Им предложили принять меры «по исключению аффилиации с университетом», но что это за меры, не уточнялось.