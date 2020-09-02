Месси засомневался в уходе из «Барселоны»

Аргентинский нападающий Лионель Месси засомневался в уходе из каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

Форвард не уверен, что сможет покинуть клуб в это трансферное окно. На данный момент он не исключает ни один из вариантов развития событий. Футболист также не знает, сколько времени потребуется для принятия решения и урегулирования всех вопросов.

Ранее 2 сентября отец Месси, который является его агентом, прибыл в Испанию для разговора с руководством «Барселоны». Стороны обсудят будущее форварда.

Основным претендентом на Месси считается английский «Манчестер Сити». При этом 1 сентября главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола посоветовал нападающему остаться в «Барселоне». Он объяснил это экономическими трудностями трансфера.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». Покинуть «Барселону» Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.