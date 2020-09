Шоу семьи Кардашьян придет конец

Реалити-шоу о жизни семейства Кардашьян Keeping Up with the Kardashians закончится в 2021 году после 14 лет в эфире, следующий сезон станет последним. Об этом заявила звезда шоу Ким Кардашьян на своей странице в Instragram.

В своей обращении к поклонникам Ким отметила, что семейство «с тяжелым сердцем» пришло к решению о завершении шоу.

«После 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и нескольких спин-оффов мы всей семьей решили закончить это особенное путешествие», — написала она.

Ким Кардашьян анонсировала выход последнего сезона шоу на начало 2021 года. Она также поблагодарила зрителей за то, что они наблюдали за звездным семейством и поддерживал в течение 14 лет. Кроме того, Ким выразила благодарность команду, работающую над производством проекта. «Это шоу сделало нас такими, какие мы есть», — добавила она.

Премьера «Семейства Кардашьян» в США состоялась в октябре 2007 года.