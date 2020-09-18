Россиянам пообещали приемлемые цены на отдых в Египте

Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби пообещала, что россияне могут рассчитывать на отдых в арабской республике по приемлемым ценам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шаляби, египетские отели работают с небольшой выгодой и им удается покрывать лишь расходы на деятельность. «Российские туристы всегда отдыхали в египетских гостиницах по наилучшим ценам», — ответила она на вопрос о возможных скидках для туристов из России.

В свою очередь экс-глава Египетского государственного агентства по активизации туризма, специалист в гостиничной сфере Хишам ад-Думейри заявил, что стоимость поездки может немного увеличиться из-за мер по борьбе с коронавирусом, поскольку отели несут дополнительные траты.

В России 3 сентября объявили о возобновлении авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с тремя новыми странами. Среди них оказались Египет, Мальдивская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь россиянам официально доступны поездки в Турцию, Танзанию, Абхазию, Великобританию, Швейцарию и вышеперечисленные государства.

Ранее стало известно, что россиянам предстоит выполнить ряд условий при въезде на территорию Египта. По прибытии в аэропорт Каира им будет необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19. При этом обязательный карантин им проходить не придется.