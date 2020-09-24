Болельщики «Зенита» пожаловались на давление силовых структур

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» пожаловалось на жесткое давление силовых структур. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении поклонников сине-бело-голубых говорится, что болельщики были вынуждены отменить праздничные мероприятия в честь 40-летия фанатского движения. «За последние недели мы узнали, что являемся участниками "цветных" революций, что файер — символ нацизма, а проход — это фашистское факельное шествие», — отметили фанаты.

Представители «Ландскроны» также рассказали, что правоохранительные органы выдвинули слишком много жестких требований к участникам праздничного мероприятия. «В сложившейся ситуации мы обязаны обезопасить болельщиков от возможных провокаций и не подставлять под удар людей, которые придут на свой собственный день рождения», — говорится в заявлении.

В начале июля сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 11 фанатов, празднующих победу «Зенита» в чемпионате России. Болельщики жгли файеры, после чего их доставили в отделение.