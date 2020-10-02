Московский ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Армейцы сыграют в группе K с «Динамо» из Загреба, голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

1 октября российские «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Россия будет представлена в групповом этапе главного европейского клубного турнира тремя командами впервые в истории.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги ЦСКА занял четвертое место. Это позволило команде попасть в групповой этап Лиги Европы в этом сезоне.