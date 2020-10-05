Адвокат избитого Широковым судьи призвал футболиста к активным действиям

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, призвал к активным действиям бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который избил его клиента. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам юриста, спортсмен может получить условный или даже реальный срок, если не предпримет попыток уладить ситуацию. Островский также добавил, что с Данченковым связывались только «ребята из подворотни», с которыми он запретил общаться арбитру.

О нападении Широкова на судью Никиту Данченкова во время матча стало известно 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов. Позднее футболист принес извинения Данченкову в соцсетях, а тот обратился в полицию. В отношении спортсмена было возбуждено дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008 в составе сборной России. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», но был отстранен от эфиров в связи с инцидентом.