На Украине зафиксировали рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Лабораторно подтверждено 5397 новых случаев заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено 7 октября, тогда выявили 4753 инфицированных жителей.

За сутки в стране умерли 93 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов с начала эпидемии увеличилось до 4690. Также сообщается, что за прошедшие сутки выздоровели 2263 пациента.

Общее число заразившихся на Украине составило 244 734 человека, из них 108 233 — выздоровевшие. Сейчас в стране COVID-19 переносит 131 811 человек.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса в стране продолжит ухудшаться. Правительство при этом запретило въезд в страну всем иностранным гражданам с 28 августа.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заболевания COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.