Ургант спародировал путанную речь Исинбаевой и обратился к Путину

Телеведущий Иван Ургант спародировал путанную речь олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на заседании с президентом Владимиром Путиным и вслед за спортсменкой обратился к главе государства. Выпуск программы «Вечерний Ургант» опубликован на сайте Первого канала.

«Елена — профессионал. Она не до конца понимает, какую цель перед ней поставил президент, но ей это совершенно не мешает выполнять поставленную задачу», — отметил ведущий. Он назвал высказывания легкоатлетки «странной пародией на [первого президента России Бориса] Ельцина».

Ведущий заметил, что слова Исинбаевой «разрядили обстановку». «А потом: ваша, наша, легко запутаться. Все едино, и к тому же это Россия», — добавил он.

Ургант захотел поздравить Путина с днем рождения и сделал это в манере Исинбаевой. «Сегодня ваш. Ну, наш... То есть ваш день рождения. Ну то есть наш день и ваша задача — отпраздновать. Наша цель — вас поздравить... уууууу... В общем, как скажете, так и сделаем», — сказал ведущий, обращаясь к российскому лидеру.

В оригинальной речи легкоатлетки говорилось о целях массового спорта. Она начала обсуждать, что популяризация занятий спортом является общей целью, затем путанно стала говорить «ваша» или «наша», «цель» или «задача», произнесла «ууууу» и в конце пообещала выполнить задачу президента.

За этот момент во время выступления Исинбаеву высмеяли в сети. Журналист Дмитрий Смирнов написал, что она «одинаково компетентна во всех вопросах». Позже сама спортсменка заявила, что донесла свою мысль, несмотря на путаницу, и объяснила ее волнением.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. На ее счету также четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов.