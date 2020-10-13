Бывший соперник Нурмагомедова назвал его главную силу

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Эдсон Барбоза поделился мнением о россиянине Хабибе Нурмагомедове. Слова спортсмена передает MMA Junkie.

34-летний бразилец отметил, что российский боец обладает огромной силой характера. «Все знают, что он собирается делать. Все понимают его план на игру, но Хабиб просто выходит и выполняет его», — заметил бывший соперник Нурмагомедова.

Бразилец признался, что ждет противостояния Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 24 октября. Барбоза считает, что зрителей ждет настоящая война в октагоне.

Гейджи и Нурмагомедов поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин выступит в качестве действующего обладателя пояса. Гейджи — временный чемпион.

Барбоза уступил Нурмагомедову на турнире UFC 219 в 2017 году. Он также встречался и с Гейджи. Поединок завершился победой последнего нокаутом.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. Россиянин удерживает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий.