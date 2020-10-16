Дом россиянки разорвался пополам и ушел под землю

Частный жилой дом частично ушел под землю в Брянской области. Под завалами ищут пожилую женщину, находившуюся внутри в момент происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло в ночь на 16 октября в поселке городского типа Вышков в Злынковском районе. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают спасатели.

По данным телеканала НТВ, в доме жили две женщины, одна из них не пострадала. Из-за провала грунта здание разорвало пополам, а затем одна из его частей упала в образовавшуюся яму глубиной около семи метров.

В декабре 2019-го внезапно появившаяся на китайской дороге яма поглотила четырех человек. Провал грунта произошел между двумя жилыми домами в городе Наньин. Пострадавшим помогли выбраться, никто из них не получил серьезных травм.

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