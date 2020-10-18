Армения обратилась к НАТО из-за использования турецкого оружия в Карабахе

Министерство обороны и министерство иностранных дел Армении обратились к НАТО с запросом, давал ли альянс разрешение на использование своего оружия Турцией в конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом президент страны Армен Саркисян заявил в интервью с газетой «Коммерсантъ».

«Речь не только об F-16 (по версии Еревана, этот истребитель был сбит армянским Су-25 — прим. «Ленты.ру»). Основной турецкий дрон — "Байрактар" — каждый день интенсивно используется не только на фронте, но и против мирных жителей. Это натовский продукт — его отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО, начиная с Австрии и заканчивая Канадой», — подчеркнул Саркисян.

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Он также добавил, что у Армении, как у многих других стран, есть партнерские соглашения с НАТО. Именно на уровне этих договоренностей и поднимался вопрос об использовании техники.

В этой же беседе с «Коммерсантом» Саркисян назвал условие для признания Карабаха со стороны Еревана. Это, по его словам, будет сделано, если Баку откажется идти путем переговоров. И если Азербайджан откажется от диалога, война в Нагорном Карабахе может перерасти совсем в другую войну — намного более трагичную и масштабную.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская Республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Баку попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.