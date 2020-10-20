Землетрясение произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Аляски. Об этом сообщается на сайте Центра землетрясений Аляски.

Центр толчков находился приблизительно в 107 километрах от города Санд-Пойнт. Также природное явление ощущалось в Чигнике, Уналашке, Манокотаке, Южном Накнеке и на полуострове Кенай. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

По информации Геологической службы США, существует риск формирования цунами, передает «Интерфакс».

Мощное землетрясение на Аляске произошло в 2018 году. Его магнитуда составила 7,0. Эпицентр толчков располагался в 13 километрах от самого большого города штата Анкориджа на глубине около 40 километров. В результате стихийного бедствия повреждены дома и дороги, некоторые районы остались без электричества.