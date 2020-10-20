Роднина указала на пофигизм граждан в ситуации с коронавирусом

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что невозможно ввести жесткие ограничения по всей стране, потому что ситуации в регионах разнятся. «Самая сложная ситуация в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В силу того, что много людей ездят из области в Москву и наоборот, меры должны быть достаточно серьезные», — заметила она.

Политик подчеркнула, что запрещать гражданам посещать спортивные мероприятия не стоит в случае, если все требования по безопасности будут соблюдаться. «Но наша недисциплинированность, а где-то даже и пофигизм, к сожалению, заставляют власти применять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом», — признала она.

19 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал усиление ограничений из-за роста числа зараженных коронавирусом. Так, с 21 октября вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий со зрителями. Кроме того, запрещается посещение музеев.