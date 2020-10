Названа причина устойчивости летучих мышей к опасным вирусам

Ученые из Сингапура назвали причину того, что летучие мыши выработали устойчивость ко многим опасным вирусам, в том числе к SARS-CoV-2 и стали их главными распространителями. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Многие вирусы связаны с летучими мышами, которые становятся для этих микроорганизмов резервуарами, в которых они эволюционируют и приобретают опасную для человека форму. При этом сами летучие мыши отличаются высокой вирусной устойчивостью и исключительным долголетием. Ученые решили проверить, с чем это связано, и изучили их клеточные особенности.

В результате лабораторных экспериментов исследователи обнаружили, что у летучих мышей отсутствуют иммунные рецепторы, распознающие патогенную ДНК. Это позволяет вирусам сохраняться в их организме в нетронутом состоянии. В ходе опытов ученые ввели летучим мышам гены аналогичного рецептора человека. Это частично восстановило передачу иммунного сигнала и вызвало начало воспалительной реакции.

Также у одного из видов — черных летающих лисиц было выявлено снижение активности фермента каспазы-1, влияющего на мобилизацию иммунной защиты. Более того, исследователи определили, что летучие мыши способны использовать несколько разных стратегий на молекулярном уровне, чтобы притупить иммунные ответы против вирусов.

Ранее кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин заявил, что существует более сотни коронавирусов, однако лишь три из них представляют опасность для людей. Чтобы получить от летучих мышей COVID-19, нужно совершить «что-то экстраординарное». Например, употребить сырое животное в пищу или долго контактировать с его пометом.