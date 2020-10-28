В Чечне названным в честь пророка Мухаммеда младенцам выплатят 100 тысяч рублей

Чеченский региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова в рамках акции выплатит 100 тысяч рублей каждой семье в республике, в которой назовут ребенка в честь пророка Мухаммеда, его родных или сподвижников. Об этом сообщается на сайте главы Чечни.

Претендовать на выплаты могут семьи с детьми, рожденными в ночь на 29 октября, так как в 2020 году день рождения Мухаммеда приходится именно на эту дату. В пресс-службе подчеркнули, что данная акция проводится каждый год.

Так как пророк обладал множеством имен, выбор у будущих матерей и отцов довольно богатый. Получить 100 тысяч рублей смогут родители детей с именами Ахмад, Махмуд, Хамид, Амин, Абдуллах, Ибрахим, Касим, Уммукульсум, Фатыма, Рукайя, Зайнаб — и это только те имена, которые относятся к Мухаммеду и его семье. «Что касается его сподвижников, то их было очень много. Наиболее известные: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саид, Саад, Тальха, Амир, Зубайр, Абдуррахман, Салман, Сухайб», — отметили в заявлении.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова.

После происшествия французский лидер Эммануэль Макрон выразил намерение защитить светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии во всем мире. Также глава государства объявил о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции и высказался о необходимости создать вместе с местным Советом мусульман организацию для построения «просвещенного ислама» на территории страны. Эти слова возмутили жителей многих стран. Осуждение вызвало и то, что 22 октября карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Ebdo спроецировали на стену ратуши во французском городе Монпелье. В Чечне также отреагировали на последние события — глава республики Рамзан Кадыров назвал Макрона лидером терроризма.