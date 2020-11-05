В США не нашли доказательств иностранного вмешательства в выборы

Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс заявил, что ведомство не нашло доказательств иностранного вмешательства в выборы президента страны. Об этом сообщается на сайте агентства.

«У нас нет доказательств тому, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам отдать свой голос или изменить итоги голосования», — заявил Кребс в своем заявлении.

Кребс добавил, что агентство продолжит внимательно следить за любыми попытками извне повлиять на подсчет голосов и результаты выборов.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что Вашингтон не видит признаков внешнего влияния на ход голосования, а предназначенная для проведения выборов инфраструктура достаточно устойчива.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 264 голоса выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.