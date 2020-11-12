Чемпион Bellator из России назвал причину для возвращения Нурмагомедова в спорт

Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков назвал причину для возвращения соотечественника Хабиба Нурмагомедова в спорт. Его слова приводит РИА Новости.

Немков посчитал, что Нурмагомедов захочет одержать 30 побед в карьере. По его мнению, после заявления о завершении карьеры боец стал объектом повышенного внимания, тишины и спокойствия ему это не принесло. «Он всегда брался и доказывал, что он чемпион. Думаю, что мысли дадут ему мотивации для следующего боя, а мама благословит его», — подытожил спортсмен.

После победы над американцем Джастином Гейджи и третьей защиты титула чемпиона легкого дивизиона Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он заявил, что решение уйти из спорта далось ему очень тяжело, так как он тренируется всю жизнь. 32-летний боец отметил, что теперь ему придется искать себя в новом качестве.

Спортсмен стал лидером рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.