Шлеменко осудил действия полиции во время избиения Харитонова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко осудил действия полиции во время избиения соотечественника Сергея Харитонова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Показалось, что полицейские в этом инциденте повели себя немного трусливо. <…> Они держали Сергея, потому что он был менее агрессивен, его проще держать. Я считаю, полиция должна была делать более серьезно», — заявил Шлеменко. При этом он добавил, что обычным полицейским сложно разнимать профессиональных бойцов.

Нападение на Харитонова произошло 13 ноября. Отмечалось, что злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Позже появилось видео потасовки. Также стало известно, что боец ММА Адам Яндиев по прозвищу Борода накинулся на Харитонова после словесного конфликта. Харитонова госпитализировали, он будет прооперирован.