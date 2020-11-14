Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Динамо М
Москва
Окончен
3:4
(ОТ)
2:0, 0:1, 1:2, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Московская область
Окончен
3:7
1:4, 2:1, 0:2
Спартак
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо Р
Рига
Окончен
2:3
(ОТ)
2:1, 0:1, 0:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
КХЛ - регулярный чемпионат
Португалия
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Франция
Лига наций УЕФА • Лига A. Группа 3. 5-й тур
Швеция
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Хорватия
Лига наций УЕФА • Лига A. Группа 3. 5-й тур
Германия
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Украина
Лига наций УЕФА • Лига A. Группа 4. 5-й тур
Швейцария
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Испания
Лига наций УЕФА • Лига A. Группа 4. 5-й тур
Последние новости
Путин провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном
Горбачев прокомментировал смерть Джигарханяна
Зеленский ответил на данные о миллионных расходах на его лечение
Соведущего «Вечернего Урганта» вывели из комы
Служба нацбезопасности Армении предотвратила покушение на Пашиняна
В мире снова выявили рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
В Нагорный Карабах вернулись первые беженцы
Армянская церковь заявила об осквернении собора в Шуши азербайджанцами
Песня Моргенштерна и Lil Pump набрала пять миллионов прослушиваний
Новости партнеров

Шлеменко осудил действия полиции во время избиения Харитонова

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко осудил действия полиции во время избиения соотечественника Сергея Харитонова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Показалось, что полицейские в этом инциденте повели себя немного трусливо. <…> Они держали Сергея, потому что он был менее агрессивен, его проще держать. Я считаю, полиция должна была делать более серьезно», — заявил Шлеменко. При этом он добавил, что обычным полицейским сложно разнимать профессиональных бойцов.

Нападение на Харитонова произошло 13 ноября. Отмечалось, что злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Позже появилось видео потасовки. Также стало известно, что боец ММА Адам Яндиев по прозвищу Борода накинулся на Харитонова после словесного конфликта. Харитонова госпитализировали, он будет прооперирован.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шлеменко: «Наша полиция во многих моментах ведет себя трусливо, не только в инциденте с Харитоновым и Яндиевым»
Бойцу ММА Харитонову после драки с «Бородой» потребовалась операция
Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА
Бойца MMA Харитонова избили
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«У него кирпичи вместо кулаков!»

Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
19:26Сегодня

Международный союз биатлонистов отчитался о «грязных» российских спортсменах

17:49Сегодня

Тактаров отреагировал на избиение Харитонова

16:22Сегодня

Немец из тульского «Арсенала» связал неприветливость россиян с холодной войной

СпортПартнерский материал

«Эль-класико» по-британски

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
14:31Сегодня

Кулачный бой завершился рекордным нокаутом на третьей секунде

13:32Сегодня

Россиянка из UFC обручилась с бразильским бойцом MMA

12:10Сегодня

Бывший футболист сборной России назвал ошибку шантажиста Дзюбы

Спорт16:30 6 ноября

«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?

В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
11:00Сегодня

Усэйн Болт назвал фаворита в своем забеге с Роналду

09:51Сегодня

Салах сдал два положительных теста на коронавирус

08:55Сегодня

Названа возможная причина драки бойца ММА Харитонова с «Бородой»

Россия
Власти Москвы заказали бронированный пикап с мигалками за 25 миллионов
Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
Ученый перечислил проблемы тестирования на коронавирус в России
«Температура плясала как неугомонная»
Чего ждать, если заразишься COVID-19: дневник российского пациента из «красной зоны»
Самолет с десятками спасенных из тюрем Сирии детей приземлился под Москвой
Все материалы
Мир
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Семга в российских магазинах оказалась опасной
Экономист предсказал курс рубля к концу года
Экономист назвал выгодные альтернативы доллару
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
«Билайн» улучшил качество интернета для 600 тысяч жителей новостроек Москвы
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Все материалы
Силовые структуры
Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
Бойца MMA Харитонова избили
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом Месси
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Новый Хабиб предложил «полетать» чемпиону UFC Адесанье
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Все материалы
Культура
Раскрыта причина смерти Армена Джигарханяна
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Умер Армен Джигарханян
«Ролики с бухими русскими нас спасли»
Пьянство, философия и детство в коммуне: режиссер «Еще по одной» о главном фильме года про алкоголь
На актера из «Гарри Поттера» подали в суд
Шнуров в стихах заявил о приближении россиян «к сознанию макак»
Винтик капитала
Беспорядочный секс и смерть в офисном туалете: тайная жизнь молодых банкиров в сериале «Индустрия»
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Посмотрите на новый Cadillac Escalade на «штамповках»
Видео: редчайший Maybach за 130 млн рублей
Это самый дорогой автомобиль, который сейчас продается в России
Jaguar может отказаться от нескольких моделей
Кросс-купе Geely Tugella в фактах и фотографиях
Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше
Porsche инвестирует в синтетическое топливо
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
Kia сделала «высокий лимузин» из минивэна Carnival
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы