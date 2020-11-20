Футболист сборной Сербии заразился коронавирусом после разгрома сборной России

Нападающий сборной Сербии и мадридского «Реала» заразился коронавирусом после разгромной победы над сборной России в матче Лиги наций. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

В заявлении пресс-службы «сливочных» отмечается, что тест 22-летнего Йовича на COVID-19 дал положительный результат. Игрока проверили в пятницу.

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Йович стал автором двух голов в победном матче команды против подопечных Станислава Черчесова. Сербы обыграли россиян со счетом 5:0, лишив последних шанса пробиться в элитный дивизион Лиги наций.

Йович присоединился к мадридцам летом 2019-го. Серб не является игроком основного состава. На его счету 21 матч и два гола за «Реал».

Защищая цвета национальной команды Йович провел 11 игр и забил пять голов.