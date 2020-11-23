Харламов переписал на дочь особняк на Рублевке

Российский юморист и резидент телепроекта Comedy Club Гарик Харламов переписал на шестилетнюю дочь Анастасию особняк на Рублевке. Недвижимость досталась девочке в процессе раздела имущества между ее отцом и матерью — актрисой Кристиной Асмус. Подробности семейной истории телеведущая Лера Кудрявцева обсудила с гостями программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

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Кудрявцева отметила, что Харламов приобрел дом на свои деньги. По словам телеведущей, юморист подготовил дарственную и отписал недвижимость дочери сразу после развода с ее матерью. Кудрявцева похвалила поступок Харламова и назвала его «умничкой» и «молодцом». Восхищение телеведущей поддержали и другие гости программы.

Харламов и Асмус начали решать судьбу особняка стоимостью около 100 миллионов рублей в ноябре 2020 года. Тогда журналисты выяснили, что дом площадью 410 квадратных метров находится в закрытом поселке рядом с концертным залом «Барвиха Luxury Village», где проходят съемки Comedy Club. Юморист купил дом на свои деньги после рождения дочери в 2014 году, а последние несколько лет занимался ремонтом.

О расставании звездной пары стало известно в июне 2020 года, когда Харламов и Асмус рассказали о прекращении отношений в своих Instagram-аккаунтах. Супруги окончательно развелись в конце октября 2020-го. Оказалось, что инициатором расставания стал Харламов хотя до этого он вместе с Асмус заявлял, что желание развестись было обоюдным. Что касается их ребенка, то по решению суда дочь осталась с матерью.

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