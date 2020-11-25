Стала известна причина драки непобежденного бойца MMA с бывшим полицейским

Стала известна причина драки между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Исламом Абасовым и бывшим полицейским Дмитрием Лелеко в Москве. Ее приводит издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации источника, конфликт произошел из-за парковки. Спортсмен перегородил Лелеко выезд своим Porsche и не оставил номер телефона. Полицейскому пришлось ждать Абасова около 20 минут, а после его возвращения началась потасовка.

О драке с участием Абасова из-за дорожного конфликта стало известно ранее 25 ноября. Потерпевший заявил, что спортсмен нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия. Он написал заявление о нападении, и Абасов был доставлен в отделение для проверки.

4 декабря Абасов должен участвовать в турнире ONE Championship в Сингапуре в бою против представителя Казахстана Кайрата Ахметова. Непобежденный боец провел пять поединков по правилам ММА.