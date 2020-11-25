Раскрыт новый флагман Huawei

Следующий флагманский смартфон Huawei получит чип Kirin 9000. Об этом сообщает издание The Elec со ссылкой на источники в компании.

Выпуск модели Huawei P50 состоится в начале 2021 года. Китайская корпорация традиционно выпускает флагманы серии P в первом полугодии, серии Mate — во втором. Инсайдеры раскрыли информацию о том, что Huawei уже договорилась о поставках компонентов для устройства со своими партнерами.

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Известно, что корейские корпорации Samsung Display и LG Display представят для Huawei современные OLED-панели. Также есть информация, что флагман получит чип Kirin 9000, который будет произведен дочерней компанией HiSilicon. Дебютировавший в Huawei Mate 40 процессор поддерживает 5G и имеет на 30 процентов больше транзисторов, чем в чипах Apple A14 Bionic, установленных в анонсированных в октябре смартфонах линейки iPhone 12.

Источники рассказали, что использование чипа Kirin 9000 в смартфонах P50 было под вопросом из-за американских санкций. Журналисты полагают, что Huawei либо удалось сохранить некоторые запасы процессоров, либо в корпорации надеются, что с нее будут сняты санкции, что позволит заказать новую партию чипов.

Актуальный смартфон серии P от Huawei был представлен в апреле 2020 года. Huawei P40 Pro+ получил 6,58-дюймовый OLED-дисплей, процессор Kirin 990 5G, 8 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, камеру с объективами разрешением 50, 8, 8 и 40 мегапикселей и 3D-сенсором. Стоимость флагмана в России составила 100 тысяч рублей.