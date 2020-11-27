Журналист рассказал об умершем в бедности Марадоне

Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о финансовых проблемах бывшего футболиста сборной страны Диего Марадоны, скончавшегося на 61-м году жизни. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По его словам, у спортсмена почти ничего не осталось, а умер он в бедности. Репортер также отметил, что у Марадоны практически все украли, а остальное он отдал сам. Единственным источником дохода аргентинца, как уточнил Вентура, в последние годы была скромная зарплата в клубе «Химнасия», который он тренировал.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По предварительным данным вскрытия, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.