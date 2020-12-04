Палата представителей США потребовала освободить российских политзаключенных

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой требует от России «освободить политических заключенных». Текст документа доступен на сайте законодательного органа.

Речь идет о бывшем руководителе службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексее Пичугине, осужденном за убийства на пожизненный срок, главном редакторе калининградской газеты «Новые колеса» Игоре Рудникове, активистах Константине Котове и Анастасии Шевченко, осужденном за педофилию историке Юрии Дмитриеве и датчанине Деннисе Кристенсене, который приговорен к шести годам за проповеди общины «Свидетелей Иеговы» — запрещенной в России экстремистской организации. Резолюция носит рекомендательный характер.

29 сентября Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Юрию Дмитриеву и увеличил ему срок заключения с 3,5 до 13 лет. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. В конце 1990-х Дмитриев нашел массовые захоронения репрессированных в 1937-1938 годах в урочище Сандармох под Медвежьегорском.

В 2007 году суд приговорил руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина к пожизненному сроку, признав виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, директора московской компании «Феникс» Валентины Корневой, а также тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги. Кроме того, ему инкриминировались покушения на Ольгу Костину, бывшего советника по общественным связям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и предпринимателя Сергея Рыбина.

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