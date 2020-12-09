«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в последнем туре Лиги чемпионов

«Краснодар» сыграл вничью с английским «Челси» в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте полузащитник Реми Кабелла вывел вперед «Краснодар». Через четыре минуты счет сравнял хавбек Жоржиньо Фрелло, реализовав пенальти.

В турнирной таблице группы Е «Краснодар» занял третье место, набрав пять очков. В прошлом туре команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, победа над французским «Ренном» прервала 17-матчевую серию без побед российских клубов в еврокубках.

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