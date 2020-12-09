В Москве продали дом всемирно известного художника

В Москве продали дом-мастерскую всемирно известного русского художника Исаака Левитана. Его выкупила галерея современного искусства OVCHARENKO за 61,2 миллиона рублей. Об этом пишет Strelka Mag.

Объект был выставлен на продажу финансовым институтом «Дом.РФ» в марте 2020 года. Начальная цена лота составляла 54,7 миллиона рублей.

«Впереди большая работа по реставрации здания, оно находится в аварийном состоянии. Но нас это не страшит. 30 лет назад мы начали делать выставки в бывшем электромагазине на Преображенке. В истории было еще три пространства галереи и все стали легендарными. Так и будет в нашем новом доме. Дух Левитана поможет нам, взамен обещаем поклонение искусству и художественные проекты мирового уровня», — рассказал изданию основатель галереи Владимир Овчаренко.

Усадьба в Большом Трехсвятительском переулке является памятником культурного наследия. Ее площадь равняется 439,6 квадратного метра. Ранее она принадлежала влиятельной русской купчихе Марии Морозовой, а впоследствии перешла к Левитану. Художник жил и работал в доме с 1889 по 1900 год. Здесь он написал большинство своих шедевров — это, например, картины «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Март», «Озеро» и другие.

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