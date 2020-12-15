Девушка-боец ММА в откровенном купальнике свалила мужа в воду и поразила фанатов

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант опубликовала новое фото и поразила фанатов. Снимок доступен в ее Instagram.
Фото было сделано возле бассейна. Cпортсменка, одетая в откровенный розовый купальник, свалила мужа Остина Вандерфорда в воду.
Под фото пользователи сети оставили восхищенные комментарии. «Пейдж, любимая!», «Мощнота!», «Шикарный вид» — написали они.
15 ноября Ванзант снялась топлес и выложила откровенное фото в социальных сетях. Публикация 26-летней американки набрала более 150 тысяч лайков.
Ванзант также известна выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 11 июля она провела свой последний поединок под эгидой промоушена, тогда она уступила бразильянке Аманде Хибас. Американка выступала в UFC с 2014 года.