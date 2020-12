YouTube-блогер прервал интервью тренера Макгрегора и унизил его

YouTube-блогер Джейк Пол унизил Диллона Дэниса, американского бойца смешанного стиля (MMA) и тренера ирландца Конора Макгрегора. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте шоу Below the Belt with Brendan Shaub.

Дэнис беседовал с интервьюером на улице, когда мимо на пикапе проезжал Пол. Блогер прервал интервью, назвал спортсмена «сучкой Макгрегора» и забросал его надувными шарами, наполненными водой.

Пол бросил вызов Макгрегору после своей победы в боксерском поединке с баскетболистом Нэйтом Робинсоном. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что боя между ирландцем и звездой YouTube не будет. После этого он также подвергся нападкам со стороны Пола.

