Названа доля не ходивших в отпуск россиян

Более половины россиян — 53 процента — не успеют использовать все дни своего отпуска в этом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики сервиса также подсчитали, что у 7 процентов останется до недели неиспользованного отпуска, а на счету у 15 процентов работников останется свыше 28 дней, то есть они вообще не были в отпуске. Еще у 13 процентов работников осталось от двух до трех недель, три-четыре недели госотпуска не успеют отгулять до конца года 5 процентов респондентов.

В 2020 году большему числу сотрудников удалось использовать все дни отпуска — 33 процента против 30 процентов в прошлом году, заключили специалисты. В опросах приняли участие представители 1000 компаний и 1600 работающих граждан из всех федеральных округов страны.

Ранее сообщалось, что россиянам вернут часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. В рамках новой программы государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей. О внутреннем туризме в ходе ежегодной пресс-конференции говорил и президент Владимир Путин. По его словам, для возврата денег при поездках внутри страны по программе кешбэка предусмотрено 15 миллиардов рублей.