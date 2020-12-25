Звезда YouTube отказался драться с чемпионкой UFC

Американский YouTube-блогер Джейк Пол отказался драться с бразильской девушкой-бойцом смешанного стиля (MMA) Амандой Нунес. Об этом сообщает TMZ.

Пол отмел перспективу возможного поединка. Звезда YouTube заявил, что бразильянку «никто не знает», несмотря на то, что у обладательницы пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) более миллиона подписчиков в Instagram.

О потенциальной схватке в шутку сказал глава UFC Дэйна Уайт. Функционер прокомментировал желание Пола провести боксерский поединок с ирландской звездой промоушена Конором Макгрегором. Уайт заявил, что подобного никогда не случится. А после резкой реакции со стороны Пола, глава UFC допустил, что мог бы выпустить в ринг против блогера именно бразильскую чемпионку.

Пол вызвал Макгрегора после того, как в ночь с 28 на 29 ноября нокаутировал баскетболиста Пола Робинсона в боксерском турнире. Главным поединком в тот вечер стало противостояние ветеранов Майка Тайсона и Роя Джонса.