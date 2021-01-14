Политолог назвал два варианта для отставки Зеленского

Для того, чтобы отрешить президента Украины Владимира Зеленского от должности, есть варианта развития событий. Однако в настоящее время для досрочных выборов оснований нет, заявил в беседе с изданием «Главред» политолог, директор Института украинской политики Кость Бондаренко.

Во-первых, чтобы добиться отставки Зеленского, нужно 75 процентов голосов депутатов Верховной рады. Сейчас эти голоса не найдутся, уверен эксперт.

«Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками», — назвал Бондаренко второе условие, подчеркнув, что не верит в не санкционированный со стороны США «майдан». Он также уточнил, что сейчас нет стран, готовых поддержать переворот на Украине.

5 января было опубликовано исследование социологической группы «Рейтинг», согласно которому в случае проведения президентских выборов в ближайшее время за кандидатуру Владимира Зеленского проголосовало бы немногим больше 26 процентов жителей страны.