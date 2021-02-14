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Реликвии холодной войны ушли с молотка за миллионы рублей

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Фото: @juliens_auctions

Аукционный дом Julien's Auctions провел торги и распродал предметы из коллекции закрывшегося музея шпионажа КГБ. Как сообщается в Instagram Julien's Auctions, самая дорогая реликвия холодной войны ушла с молотка за 32 тысячи долларов (2,35 миллиона рублей).

Столько один из участников торгов заплатил за женскую сумочку с украшением в виде мухи, в которую встроена скрытая шпионская камера.

В 25,6 тысячи долларов (1,88 миллиона рублей) покупатели оценили советскую шпионскую монету с потайным отделением. За косметический набор со скрытой камерой, принадлежавший советскому шпиону, заплатили 22,4 тысячи долларов (1,65 миллиона рублей).

За одинаковую стоимость в 19,2 тысячи долларов (1,4 миллиона рублей) на аукционе продали два зонтика. В один из них была встроена скрытая шпионская камера, а другой был копией зонта со спрятанным механизмом для секретного укола ядом.

Julien's Auctions анонсировал торги в конце января. Сообщалось, что среди лотов будут и американские артефакты, но особый упор сделают на вещи, принадлежавшие шпионам СССР.

На продажу также обещали выставить знаменитую шифровальную машину «Фиалка» времен начала холодной войны и бюст Ленина, который якобы стоял в управлении КГБ Калининграда.

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