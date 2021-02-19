Склонявший подростков к допингу российский тренер избежал наказания

Российский тренер физкультурно-оздоровительного комплекса в Северодвинске склонял подростков к допингу и избежал наказания. Об этом сообщает ТАСС.

Тренеру удалось убедить подростков, что для улучшения результатов им необходимы запрещенные препараты. Использованные шприцы, флаконы и ампулы он тщательно прятал или забирал с собой. За это 50-летний мужчина был признан виновным, однако не был наказан из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело против тренера было возбуждено в апреле 2019 года. Тогда же стало известно о его задержании. Сообщалось, что мужчина готовил трех атлетов для выступлений на общероссийских соревнованиях и вводил спортсменам тестостерон еженедельно в период с октября 2017 года по январь 2018-го.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре прошлого года запретил России два года выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Запрет также касается проведения на территории страны Олимпийских игр и чемпионатов мира. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории. В CAS заявили, что хотели мотивировать новое поколение российских атлетов на участие в соревнованиях без употребления допинга.

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