Опубликован альбом памяти Анны Ахматовой

«ВКонтакте» представил трибьют-альбом «Я — голос ваш», посвященный памяти поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Участие в записи десяти композиций приняли такие знаменитые исполнительницы, как Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Эрика Лундмоен, IOWA, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, Марина Демещенко (polnalyubvi), а также российская поэтесса Ах Астахова. Помимо них, вклад в создание проекта внесли фотограф Ксения Засецкая и команда стилистов Марины Рой.

Название сборника песен «Я — голос ваш» выбрано из первых слов стихотворения Ахматовой «Многим», написанного в 1922-м. Публикуется альбом 5 марта — в 55-летие со дня смерти поэтессы.

По словам креативного продюсера «ВКонтакте» Александры Бостан, альбом несет определенный смысл — «сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали».

Над созданием проекта также работал лейбл «Первое музыкальное». В настоящее время композиции есть только в социальной сети, а также в приложении BOOM. Позже все песни будут выложены и на остальных площадках.